4600 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима нынче в Иркутске выдалась снежной. В прошлый раз столько осадков выпадало только в 1956 году! В городе случился снежный коллапс, дороги срочно расчищали. Только в субботу, 6 февраля, с улиц Иркутска вывезли 4600 тонн снега.

- Проводилась очистка трасс и магистралей улиц, а также уборка тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. Подрядные организации очищали мосты, - рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Не забыли и про парки, лестницы и пешеходные переходы. Приводили в порядок дворы, убирали снег с крыш домов. Дороги посыпали песко-соляной смесью. Всего на очистку от снега в субботу выходили две тысячи человек и 300 машин.

Уборка снега в Иркутске продолжается и в воскресенье, 7 февраля. От местных жителей, кстати, принимаются обращения.

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Куда сообщать о снежных завалах в Иркутске

В экстренном случае - в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

Также можно звонить в комитеты по управлению административными округами:

Правобережный – 24-11-20;

Октябрьский – 52-02-48;

Свердловский – 52-03-51;

Ленинский – 52-04-12.