«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила кемеровский «Кузбасс» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном домашнем матче Суперлиги разгромили кемеровский «Кузбасс» со счетом 8:3. Встреча состоялась на арене «Байкал».

В первом тайме наши хоккеисты отправили в ворота гостей четыре мяча. Точные удары нанесли Рауан Исалиев, Игорь Вассерман, Иван Нечаев и Мартин Ландстрем. Кемеровчане смогли ответить лишь одним голом в исполнении Вячеслава Швецова, который отличился с 12-метрового штрафного удара.

Во втором отрезке бело-синие не сбавили темп, и еще четырежды поразили ворота «Кузбасса». Еще дважды отличился Рауан Исалиев, по разу Мартин Ландстрем и Николай Иващенко. Все, на что хватило гостей, так это отыграть еще два мяча. Уверенная победа наших парней.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая по прежнему на 4-м месте в турнирной таблице, проведет 10 февраля. В гости к бело-синим пожалует «Старт» из Нижнего Новгорода.