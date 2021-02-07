В Заларинской районной больнице после аварии восстановили отопление
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Вечером 7 февраля в Заларинской районной больнице восстановили отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Напомним, из-за аварии в семи корпусах медучреждения утром пропало тепло и горячая вода. В помещениях в это время находились 80 человек, из них 69 пациентов. За окном, тем временем, была температура около -15 градусов.
На данный момент ремонт завершен, тепло снова подается во все корпуса больницы.
Как раннее сообщал сайт irk.kp.ru, в понедельник, 8 февраля в Иркутске планируется временно отключить свет на нескольких улицах в Правобережном и Ленинском районах.
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