Новый вид мошенничества с выплатами по COVID-19 появился в Забайкалье

Новый вид мошенничества с выплатами по COVID-19 зафиксировали в Забайкалье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Вам полагается единоразовая выплата, как поддержка в период пандемии коронавируса! Переходите на сайт по ссылке..." - такие сообщения стали замечать в соцсетях жители Забайкалья. В министерстве финансов края предупредили - это новый вид мошенничества.

- Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода, - сообщила министр финансов Забайкалья Вера Антропова. - В итоге выплат нет, а с карты списаны деньги.

Сибиряков просят быть внимательнее во время электронных переводов денег и не вестись на уловку аферистов с липовыми выплатами по COVID-19.

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