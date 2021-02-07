Погода в Иркутске 8 февраля: самым теплым этот день был в 1989 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 февраля 2021 обещает быть благоприятной для прогулок на свежем воздухе, ведь синоптики Иркутского Гидрометцентра, обещают днем всего -3…-5 градусов. Как сообщает Яндекс, будет всего чуть-чуть холодней, чем в самый теплый день 8 февраля за 55 лет наблюдений. В 1989 году в эту дату столбики уличных термометров показывали всего -1. Кстати, осадков в этот понедельник не ожидается, ветер подует со скоростью 3-8 м/с с юго-востока.

- Самое холодное 8 февраля было в 1978 году, - приводит статистику Яндекс. - Тогда минимальная дневная температура составила -38.

Также, согласно наблюдениям, 8 февраля чаще всего облачно, но временами светит солнце. Метеорологи отмечают, что и в 2021 году нас ждет переменная облачность.

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