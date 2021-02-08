День российской науки, бои и матчи: чем интересовались иркутяне 7-8 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самым популярным запросом у жителей Приангарья в выходные, да, что там – за минувшую неделю, стал бой россиянина Александра Волкова и голландца Алистера Оверима. Это был главный поединок в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184. Теперь у российского бойца 33 победы и 8 поражений. Чем же закончилась встреча бойцов – читайте здесь.

На втором месте по интересам у сибиряков, конечно, хоккей – продолжаются матчи чемпионата России, и болельщики следят, какая же из отечественных команд окажется самой сильной в этом сезоне. В числе интересов в минувшие выходные попали и другие матчи – встреча клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», «Монако» и «Ним», ВХЛ и КХЛ.

Кроме того, жители Иркутской области читали все о Дне российской науки, который отмечается 8 февраля, немало провели у компьютеров школьники и их родители - узнавали о подготовках к собеседованию по русскому языку.

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