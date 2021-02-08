Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске утром, 8 февраля. Фото: Яндекс

Пробки в Иркутске 8 февраля оцениваются Яндексом в 8 баллов. Судя по картам, на дорогах областного центра этим утром 2 ДТП: одно на Академическом мосту, второе – в Спортивном переулке, недалеко от улицы Маяковского.

«Пробки в Иркутске 8 февраля 8 баллов», - сообщает Яндекс. – «Это для утра понедельника – обычное дело. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 5 баллов».

А пока «стоят» улицы Маяковского, Рабочего Штаба, Байкальская. Красным утром 8ф вераля расцвечены подъездные пути к Иркутному, Глазковскому, Академическому мостах, полтине ГЭС. Пробка зафиксирована и на самом Иннокентьевском мосту, на остальных переправах движение свободное.

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