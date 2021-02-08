ГУФСИН признала фейком видео с заключенным ИК-15 Иркутска, который ныряет в выгребную яму. Фото: Виктория МИНАЕВА

Очередное видео, компрометирующее колонии Иркутской области, появилось в социальных сетях. На этот раз некоторые СМИ, даже не связываясь, очевидно, с неизвестным автором видео, поставили его на свои страницы в интернете. Между тем, достоверность изображенного на кадрах необходимо проверять перед публикацией где бы то ни было, начиная от личных аккаунтов в сети, до официальных сайтов.

- В сети Интернет появилось видео на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области . - Данное видео носит явный фейковый характер. Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребные ямы подобного типа в учреждении отсутствуют. Кроме того, на "осуждённом" отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца.

Ведомство напоминает, что в данный момент в колониях региона работает комиссия ФСИН России, которая проверяет, как соблюдаются в них права заключенных.