В иркутском зоосаде ежиха Дуся предсказала раннюю весну.

Ежиха Дуся предсказала раннюю и теплую весну. Произошло это при стечении любопытствующей публики в эти выходные. Непременно призывать Дусю предсказывать 2 февраля, как обычного американского сурка, не стали. Все таки она еж. Между тем зоологи находят эту шутливую замену вполне адекватной и даже ссылаются на то, что таким образом гадали на погоду еще в Древнем Риме. Может быть.

- Активное поведение разбуженного животного предвещало раннюю и теплую весну. Если же еж оставался свернутым в клубок и не выходил из убежища, то это значило, что холода затянутся и погожие дни наступят не скоро, - объяснили в иркутском зоосаде.

Надо сказать, что предсказание удалось на славу. Ежиха энергично гоняла по своему вольеру, с большим аппетитом ела предложенное ей мясо. А когда вокруг нее собрались положенные случаю зрители, не пыталась скрыться. Словом, голосовала - ранней весне быть. Кстати, на этом поприще ежиха заменила своего жениха - ежа Рэмбо. И успешно.