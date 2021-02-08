В 2021 году в Иркутске планируется устранить более 30 очагов аварийности

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Совещание по вопросам контроля качества строительства, реконструкции и ремонта улиц города по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провел мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Главная задача ремонта и реконструкции дорог – повышение безопасности движения, а также создание комфортных условий как для автомобилистов, так и для пешеходов, - подчеркнул мэр. - Необходимо ужесточить контроль за процессом работ и их качеством на всех этапах ремонта. В прошлом году в этих целях привлекался независимый строительный контроль и специалисты Иркутского областного отделения «Росавтодора». Подрядчикам, на чьих объектах были выявлены нарушения, не оплатили некачественную работу. Мы также добиваемся, чтобы подобные компании были внесены в реестр недобросовестных.

Как доложил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев, ежегодно сотрудники ГИБДД совместно с администрацией города формируют список мест, где фиксируется большое количество ДТП.

– На начало 2020 года в Иркутске было выявлено 62 очага аварийности, 35 из них за год устранили. Это места, где в год происходит более 7 ДТП, есть пострадавшие и 3 аварии имеют одинаковые причины. Муниципалитет ведет системную работу по повышению безопасности дорожного движения на таких участках – создаются искусственные дорожные неровности, устанавливаются дополнительные дорожные знаки, светофоры, камеры видео- и фотофиксации, – отметил Роман Орноев.