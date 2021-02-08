Квест ко Дню влюбленных приготовили в Художественном музее Иркутска. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем им. В. П. Сукачева

«Влюбленные в искусство» и, конечно, друг в друга. Необычный квест предлагают пройти парам в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачева 14 февраля. В течение всего Дня святого Валентина сотрудники культурного учреждения будут выдавать всем влюбленным гостям список заданий, выполняя которые иркутяне обойдут всю экспозицию, узнают много нового и интересного о сокровищах и шедеврах изобразительного искусства.

- Это будет необычный опыт общения с искусством и друг другом, - уверяют организаторы.

Кроме постоянной экспозиции в музее на Ленина сейчас представлено 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XV–XX веков русских, западноевропейских художников и мастеров Востока. Их можно найти на выставке «Коллекция Валериана Вадимовича Величко». Валериан Величко был крупнейшим отечественным коллекционером и библиофилом первой половины XX века.

Квест "Влюбленные в искусство": как попасть

ГДЕ: Иркутский художественный музей, ул. Ленина, 5 КОГДА: 14 февраля, с 10.00 до 18.00 Цена билета: для влюбленных пар - 300 руб. на двоих Подробности по тел. : 8(3952) 34-01-46