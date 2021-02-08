16 тысяч жителей Иркутской области получили первую дозу вакцины от коронавируса

16 тысяч жителей Иркутской области получили первый укол вакцины от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация от COVID-19 в Иркутской области набирает обороты. Первый укол уже получили больше 16 тысяч человек.

- В феврале в Иркутскую область уже поступило 30240 доз, - рассказали в правительстве региона. - В ближайшие дни ожидается еще 13340 доз. Всего в феврале поступит 43580 доз вакцины.

Препарат распределяют по городам и поселкам. В 37 медучреждениях он уже имеется, на очереди - еще 19. Не забывают и про отдаленные районы: так, партия отправилась в Бодайбо, Киренск, Маму. Также вакцину доставят в Качуг, Жигалово, Байкальск, Чуну, Еланцы и еще 12 райцентров.

- В ряде районов и городов прививочные пункты работают и в выходные, это позволяет иммунизировать работающих людей, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Сегодня наша цель - вакцинировать не менее 60% населения региона.

Именно при таком числе привитых, по словам экспертов, пандемия должна остановиться.

Вакцину распределяют по регионам в зависимости от того, сколько желающих ее поставить зарегистрировались на электронных порталах. Есть спрос - выделят препарат. Специалисты напоминают, что прививка от коронавируса - дело добровольное и бесплатное.

Тем временем, в сутки коронавирус по-прежнему находят больше, чем у 250 жителей региона в сутки. Больше всего новых заражений, по данным оперштаба, 8 февраля зарегистрировано в Иркутске, Усть-Илимске и Ангарске.