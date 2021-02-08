Молодая мама из Иркутской области выиграла в лотерею загородный дом стоимостью более 1 миллиона рублей. Фото: предоставлено организаторами лотереи.

Жительница Иркутской области Виктория Иост может смело назвать себя одной из самых везучих. Недавно сибирячка выиграла в лотерею загородный дом, стоимостью 1 миллион рублей. Правда, новоселье молодая мама, которая работает в фотостудии и воспитывает маленькую дочку, не будет. Она решила забрать выигрыш деньгами. Помимо миллиона женщина дополнительно получила еще 100 тысяч рублей.

- У нас в семье традиция участвовать в лотереях, - рассказала Виктория. - Я стала покупать билеты, когда отец выиграл в лотерею 6 тысяч рублей. Это был самый крупный выигрыш до тех пор, пока мама не подарила нам с братом на Новый год по билетику. Трансляцию розыгрыша мы не смотрели. Свой билет я проверила на следующий день, когда близкие были рядом. Брат сказал, что я везучая и должна с ним делиться.

На что потратит выигрыш Виктория уже знает. Говорит, хочет купить автомобиль. Оставшиеся деньги поделит с братом.

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