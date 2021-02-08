Дебошир ударил полицейского в поезде «Тайшет – Нерюнгри» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переполох устроил в поезде № 376 «Тайшет – Нерюнгри» один из пассажиров. Перебрав во время поездки алкоголя, 58-летний мужчина из Иркутска начал дебоширить. Когда проводники вызвали транспортных полицейских, нарушитель спокойствия не угомонился. В момент составления сотрудниками протокола, мужчина обругал их нецензурными словами, а затем бросился в рукопашную, ударив одного из полицейских.

- В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Причинения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

За распускание языка и рук дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы, либо штраф до 200 тысяч рублей.

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