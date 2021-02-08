Житель Улан-Удэ напал с ножом и шилом на судебного пристава. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Советском районном суде Улан-Удэ произошел конфликт, который едва не перерос в поножовщину. 8 февраля в здание суда пришел мужчина, который собирался участвовать в процессе по административному делу. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, не стал на это реагировать, а просто решил проводить его из здания.

На улице посетитель не успокоился. Он неожиданно достал из кармана шило и складной нож. Пристав схватил мужчину за руки, чтобы обезоружить его. Ему удалось выхватить нож и отбросить его в сторону. Нападавший остался с шилом. В какой-то момент он отвлекся, и пристав забежал в здание, где вызвал в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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