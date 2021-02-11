В 2021 году безработные продолжат получать повышенное пособие. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году безработные россияне продолжат получать повышенное пособие. Таково решение правительства страны. Итак, минимальный его размер, напоминаем, составляет 1500 рублей, а максимальный повышен с 8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей. Не отобьет ли это у людей охоту к поиску работы?

- Первые три месяца безработный получает 75% прежнего заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — не более 5000 рублей, - таковы правила, отмечают в NEWS.ru. - Минимальное пособие выплачивается тем, кто ищет работу впервые, желает вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Безусловно, это совсем немного - до пандемии, по расчетам Международного валютного фонда, максимум 27% заработка. Профсоюзы предлагают верхнюю планку установить на уровне средней зарплаты в регионе, а минимум - на уровне прожиточного минимума. Вопрос в том, не заставит ли подобное решение и вовсе отказаться от работы, во многих территориях уровень средней зарплаты высок, как в Сибири, за счет северных территорий и нефтяных производств. И часто много выше дохода обычной продавщицы из супермаркета или рядового работника ЖКХ.

При решении проблемы в любом случае надо понимать, что пособие это компромисс, вынужденная мера, а не разрешение на бездельничание за госсчет.