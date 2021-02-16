Более 38 000 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за 15 дней февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снега в Иркутске в феврале 2021-го выпало не мало. Об этом знает каждый горожанин, только вот коммунальные службы могут посчитать количество осадков в тоннах. Дорожники вывезли с улиц города за 15 дней февраля уже более 38 000 тонн снега.

- Это больше, чем за весь январь, - сообщают в администрации города Иркутска.

Только за выходные вывезли более 7300 тонн. Такой объем вызван снегопадами в областном центре и подготовкой к весеннему периоду. Перед тем, как в Иркутске все начнет таять, надо вывезти как можно больше снежной массы с городских улиц.

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