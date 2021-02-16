Жительница Усть-Илимска вернула долг банку, чтобы продать свой кроссовер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы продать свою новенькую Ладу XRAY жительнице Иркутской области прежде пришлось выплатить 310 000 рублей – долг за кредит, с которым жительница Усть-Илимска не расплатилась вовремя.

Невозможность проводить сделки – осуществлять регистрационные действия с автомобилем – была принудительной мерой, которая должна была побудить неплательщицу рассчитаться с долгом. И она сработала.

- До этого судебный пристав разъяснил женщине последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке, но действий от нее не последовало, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Но когда сибирячке понадобилось срочно продать свой кроссовер, она тут же рассчиталась с долгом. Ограничения были сняты после перевода денег финансовой организации и автоледи смогла продать машину.

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