Жительница Усть-Илимска вернула долг банку, чтобы продать свой кроссовер
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Чтобы продать свою новенькую Ладу XRAY жительнице Иркутской области прежде пришлось выплатить 310 000 рублей – долг за кредит, с которым жительница Усть-Илимска не расплатилась вовремя.
Невозможность проводить сделки – осуществлять регистрационные действия с автомобилем – была принудительной мерой, которая должна была побудить неплательщицу рассчитаться с долгом. И она сработала.
- До этого судебный пристав разъяснил женщине последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке, но действий от нее не последовало, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.
Но когда сибирячке понадобилось срочно продать свой кроссовер, она тут же рассчиталась с долгом. Ограничения были сняты после перевода денег финансовой организации и автоледи смогла продать машину.
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