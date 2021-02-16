Проезд по улице Александра Невского в Иркутске ограничат до 18 февраля. Фото: "Свет38".

Внимание автомобилисты! В Иркутске на улице Александра Невского в районе дома №4 с 16 по 18 февраля ограничат проезд. Об этом сообщили в администрации города.

- Ограничение связано с проведением "Южными электрическими сетями" ремонтных земляных работ - для проведения раскопки места повреждения кабельной линии, - пояснили в Иркутской электросетевой компании. - Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре. На электроснабжении они не отразятся.

Специалисты просят автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршрут, чтобы ограничение не застало врасплох.

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