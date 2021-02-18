Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске из-за метели 18 февраля. Фото: Яндекс.

Пробки в Иркутске 18 февраля вечером оцениваются в 9 баллов. Сильные заторы отмечаются в центре столицы Приангарья.

- Пробки в Иркутске 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов.

А пока автомобилисты с трудом проезжают по улицам Ленина, 3 Июля, Карла Либкнехта, Чкалова, Сурикова, Рабочая, Пискунова и бульвару Гагарина. «Стоят» плотина и Иркутный мост (затор начинается на улице Трактовой).

Затруднены подъездные пути к Глазковскому и Академическому мостам. Такое сложности на дорогах, по всей видимости, возникли из-за метели, бушующей в Иркутске. На улицах города снова снегопад и сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Когда закончится непогода – читайте здесь.