Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске из-за метели 18 февраля. Фото: Яндекс.
Пробки в Иркутске 18 февраля вечером оцениваются в 9 баллов. Сильные заторы отмечаются в центре столицы Приангарья.
- Пробки в Иркутске 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов.
А пока автомобилисты с трудом проезжают по улицам Ленина, 3 Июля, Карла Либкнехта, Чкалова, Сурикова, Рабочая, Пискунова и бульвару Гагарина. «Стоят» плотина и Иркутный мост (затор начинается на улице Трактовой).
Затруднены подъездные пути к Глазковскому и Академическому мостам. Такое сложности на дорогах, по всей видимости, возникли из-за метели, бушующей в Иркутске. На улицах города снова снегопад и сильный ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Когда закончится непогода – читайте здесь.