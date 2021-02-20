В Саянске спасателям пришлось снимать кольцо с пальца подростку. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Да. такое бывает. Надеть кольцо надел, а снять не можешь. Именно так закончилось баловство подростка из Саянска, который решил примерить украшение. Спасать пацана пытались всей семьей - не вышло. Куда обращаться? В скорую, к хирургам? Решили позвонить спасателям, те все могут.

- В Саянске спасатели оказали помощь подростку, освободив от кольца на пальце, - рассказывается в официальном инстаграме ГУ МЧС по Иркутской области. - Как пояснил мальчик, он надел кольцо, и через некоторое время палец сильно опух. В течение нескольких часов парень пытался снять его самостоятельно, но безуспешно. Родителям пришлось вызвать спасателей, которые провели почти ювелирную работу и освободили палец от кольца.

Семья искренне благодарила сотрудников пожарно-спасательной службы за спасение сына.