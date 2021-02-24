7 человек погибли, 58 получили травмы в ДТП в Иркутской области за неделю

Одна из случившихся за неделю аварий. Фото: аккаунт gibdd.38 в "Инстаграме".

Неутешительная статистика от ГИБДД: за прошедшую неделю в Иркутской области произошла 41 авария, в которых семь человек погибли, еще 58 были ранены. Полицейские назвали самые частые причины трагедий на дорогах.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на встречную полосу, нарушение проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, - перечислили в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД по Иркутскои области в "Инстаграме".

Кроме того, два ДТП произошло с участием пьяных водителей.

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