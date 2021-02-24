Директор управляющей компании из Ангарска не хотел возвращать земляку долг в 128 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ангарске директор одной из управляющих компаний, и по совместительству ее главный бухгалтер, задолжал земляку крупную сумму - 128 тысяч рублей. Тот попытался вернуть деньги через суд: в итоге половина от зарплаты директора должна была удерживаться в счет займа. Но он решил не обременять себя расплатой за долг, а по-прежнему получал полный доход.

- Тем самым он игнорировал исполнение судебного решения. Это явилось основанием для возбуждения уголовного дела, - сообщила главный инспектор отдела организации дознания УФССП по Иркутской области Татьяна Высоцкая.

После этого директор "управляшки" вернул долг. А поскольку раньше он не был судим, и свою вину признал, уголовное дело прекратили.

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