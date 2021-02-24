Один человек погиб, пятеро пострадали при пожарах в Иркутской области в выходные

Один из пожаров, случившихся в Иркутской области в выходные. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

И вновь печальная статистика, на этот раз уже по пожарам. За выходные дни, с 21 по 23 февраля, в Иркутской области случилось 36 пожаров. Пострадали пять человек. Увы, не обошлось без жертв.

- Ночью 24 февраля в селе Шерагул на частном подворье горела летняя кухня. Трое добровольных пожарных сдерживали распространение огня и тушили деревянную постройку до прибытия расчета из Тулуна, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - При разборе обрушившихся конструкций под завалами был обнаружен погибший пенсионер.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Как и в случае с пожаром в пятиэтажке в Братске, случившемся днем 23 февраля. Там загорелась квартира на первом этаже, пока никого не было дома. К счастью, 19 жильцов дома успели эвакуироваться сами, четверых спасли сотрудники МЧС. Пожар потушили, квартира закопчена.

- Всего в Иркутской области с начала года зарегистрировано 839 пожаров, 42 человека погибли, 40 пострадали, 129 - спасены, - сообщили в областном ГУ МЧС.