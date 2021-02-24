Водителя автобуса из Иркутска, который выехал на встречную полосу, вычислили по соцсетям Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Проводя мониторинг автомобильных групп Иркутска в соцсетях, иркутские полицейские нашли видеозапись, на которой было зафиксировано грубое нарушение. Камера видеорегистратора записала, как на одной из городских улиц, водитель автобуса с полным салоном пассажиров, выехал на встречную полосу.

- Водителя уже нашли и оштрафовали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он признал свою вину. Выяснилось, что ранее штрафов за нарушения правил дорожного движения у него не было.

Дорожные инспекторы еще раз призывают иркутских водителей соблюдать правила дорожного движения на городских улицах и трассах.

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