Еще 17,5 тысячи доз вакцины от коронавируса доставили в Иркутскую область Фото: Иван МАКЕЕВ

В праздничные дни в регион завезли очередную партию препарата «Спутник V» - 17,5 тысяч доз. Часть из них уже распределили по прививочным пунктам Иркутска и ближайших территорий, остальное отвезут в более дальние районы.

- Сегодня основная группа вакцинируемых - жители региона в возрасте более 60 лет. Их мы привили почти 11 тысяч, - сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

В целом в область поступило около 65 тысяч доз. Прививки уже поставили больше 40 тысяч сибиряков, из них около 11 тысяч вакцинированы двумя компонентами.

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