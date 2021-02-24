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За февраль жители Иркутской области «подарили» мошенникам более 17 миллионов рублей

Как обманывают аферисты чаще всего
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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За февраль жители Иркутской области «подарили» мошенникам более 17 миллионов рублей

За февраль жители Иркутской области «подарили» мошенникам более 17 миллионов рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. По грустной статистике, которую дают полицейские, только за февраль 2021 года аферисты похитили у сибиряков более 17 миллионов рублей. В большинстве случаев, преступники представлялись сотрудниками банков.

- Так, в январе и феврале этого года сообщения о мошенничестве под видом сотрудников банков в дежурные части полиции в нашем регионе поступали в три раза чаще, чем в 2020-м, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Аферистам удается уговаривать людей оформлять на себя кредиты и отправить деньги на указанные ими счета или номера телефонов.

Часто мошенники очень правдоподобно копируют манеру общения банковских работников, называют имя, отчество клиента банка, информацию о его картах и счетах, а также маскируют номера исходящих вызовов под московские номера.

Так как же определить мошенника? Вы можете быть уверены, что общаетесь с преступниками, если под предлогом потери денег, они просят совершить какие-либо действия с вашими картами. Например, перевести деньги на «резервные счета», срочно идти к банкомату и выполнить какие-то операции, либо оформить на себя кредиты.

Криминал