Что известно о истории с учителем физкультуры, который якобы заставлял школьников целоваться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так заставлял ли учитель физкультуры одной из сельских школ в Иркутской области во время урока целоваться пятиклассников и если да, то почему? Пока точного ответа на этот скандальный вопрос нет. По данным ИА IrkutskMedia, следователи опросили учеников и родителей ( что совершенно естественно). Проверка по этому случаю продолжается, однако по предварительным данным, подтверждения этой истории не нашлось.

Заодно всплыли и другие "пикантные" подробности про взаимоотношения педагога и его учеников. Например, поговаривают о том, что было недвусмысленное предложение ученику выпускного класса - смотреть вместе фильмы для взрослых. Со ссылкой на осведомленный источник сообщается, что этот факт не отрицают, но ученик уже достиг совершеннолетия.

Информация о подозрительных действиях учителя поступила в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в регионе, проверку проводили и правоохранительные органы. После жалоб родителей учитель физкультуры написал заявление об увольнении.