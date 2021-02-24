Преступника, который напал на женщину на улице Костычева, разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нападение на женщину произошло ранним утром, 24 февраля в Иркутске. Около 8 часов, на улице Костычева, мужчина налетел на прохожую, нанес ей несколько ударов и скрылся. Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий. Правда, пока это не помогло выйти на его след.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы мужчины. На вид ему 30 - 35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, на лице щетина. Был одет в синюю куртку, темные брюки и шапку.

Всех, кто что либо знает о местонахождении похожего под описание мужчины, просят сразу сообщать в ближайший отдел полиции.

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