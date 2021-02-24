15-летняя школьница забеременела от своего отчима в Забайкалье Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О том, что в родильное отделение поступила 15-летняя школьница, медики одной из больниц в Забайкалье сообщили в следственный комитет 8 февраля. Во время беседы со следователем, беременная девочка призналась, что у нее были интимные отношения со своим 42-летним отчимом. Мужчину сразу задержали и доставили на допрос. На нем он сначала признался в преступлении, но позже отказался от своих показаний. Несмотря на это, суд все же заключил его под стражу.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Мужчине предъявлено обвинение по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Чтобы собрать все доказательства вины арестованного, назначены необходимые экспертизы. Добавим, что расследование под свой личный контроль взял руководитель СК Забайкалья Юрий Русанов.