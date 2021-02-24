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15-летняя школьница забеременела от своего отчима в Забайкалье

Мужчина уже арестован
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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15-летняя школьница забеременела от своего отчима в Забайкалье

15-летняя школьница забеременела от своего отчима в Забайкалье

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О том, что в родильное отделение поступила 15-летняя школьница, медики одной из больниц в Забайкалье сообщили в следственный комитет 8 февраля. Во время беседы со следователем, беременная девочка призналась, что у нее были интимные отношения со своим 42-летним отчимом. Мужчину сразу задержали и доставили на допрос. На нем он сначала признался в преступлении, но позже отказался от своих показаний. Несмотря на это, суд все же заключил его под стражу.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Мужчине предъявлено обвинение по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Чтобы собрать все доказательства вины арестованного, назначены необходимые экспертизы. Добавим, что расследование под свой личный контроль взял руководитель СК Забайкалья Юрий Русанов.

Криминал