«Байкал-Энергия» проиграла аутсайдеру Суперлиги кировской «Родине» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели очередное поражение в Суперлиге. В Кирове бело-синие проиграли одному из аутсайдеров турнирной таблицы «Родине» со счетом 2:4.

Первый тайм полностью остался за хозяевами льда. Хоккеисты «Родины» заставили вратаря иркутян Григория Лапина трижды вынимать мяч из сетки своих ворот. В составе кировчан отличились Егор Шицко, Станислав Исмагилов и Евгений Леухин. Наши парни поразить ворота соперника так и не смогли.

Забить подопечные Евгения Хвалько смогли только в середине второго отрезка. Счет размочил Мартин Ландстрем. После этого Павел Плешивцев забил второй мяч нашей команды и сократил отставание. Но, сравнять счет иркутяне не смогли. А вот кировчане своим шансом воспользовались. Четвертый мяч после розыгрыша углового забил Евгений Леухин.

Заключительный матч регулярного чемпионата Суперлиги «Байкал-Энергия» проведет 27 февраля в Сыктывкаре. В столице республики Коми наши парни скрестят клюшки со «Строителем».