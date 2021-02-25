МЧС: 26 февраля ряд районов в Иркутской области накроют метели Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ряд районов в Иркутской области 26 февраля накроют метели. Порывы ветра ожидаются силой в 15-18 м/с. Об этом жителей Приангарья предупреждают спасатели, так как такая погода неблагоприятна для дальних поездок, выходов на маршруты у туристов. От таких затей сотрудники МЧС просят 26 числа отказаться.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды метели будут 26 февраля утром и днем в центральных, южных, верхнеленских районах, - сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС. – Дуть будет с запада и северо-западного направления.

Так же из-за такой погоды спасатели просят не оставлять без присмотра детей. Какой же будет погода в Иркутске? Также ветряной. В областном центре скорость воздушных потоков в основном, по сообщения метеорологов, составит 5-10 м/с, но порывы возможны до 13.

Иркутский Гидрометцентр обещает небольшой снег, переменную облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -10 до -20 градусов.

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