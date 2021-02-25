Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть женщину в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 25 февраля в нескольких километрах от села Шеберта в Нижнеудинском районе Иркутской области сбили 42-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Как рассказали КП-Иркутск, в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области кто был за рулем, а также какого именно транспортного средства – на данный момент неизвестно.

- Инспекторы ГИБДД проводят комплекс розыскных мероприятий, - отметили в полиции. – Призываем водителя добровольно явиться в любое отделение для объяснения случившегося.

Также сотрудники МВД призывают тех, кто стал очевидцем трагедии также обратиться в полицейский участок.

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