Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: адреса, когда подключат электричество Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021 запланировано в Ленинском, Правобережном, Свердловском районах областного центра. В части зданий света не будет от 30 минут до семи часов.

«Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщает Иркутская электросетевая компания. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021 пройдет в домах на улицах Розы Люксембург, Пржевальского, 8 Марта, Бабушкина, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Чехова, Фурье, Академическая, Мухиной, в микрорайноах Юбилейный и Ершовский и других (см. таблицы).

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 26 февраля 2021: Свердловский район. Фото: ИЭСК

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