«Слата» печет пироги, готовит супы и фаст-фуд. Фото: ООО «Маяк»

Разнообразить линейку продукции собственного производства решили в торговой сети «Слата». На прилавках супермаркетов уже появились пироги, супы, фаст-фуд, а в начале марта в продажу запустят разноцветные пельмени.

Ассортимент продукции собственного производства расширяется. Фото: ООО «Маяк»

Ежедневно торговая сеть снабжает свои 80 супермаркетов, а также интернет-магазин готовой продукцией собственного производства в объеме свыше 15 тонн. Ассортимент уже насчитывает 350 наименований, включая популярные оливье и сельдь под шубой, хлебобулочные изделия.

С 10 февраля на прилавках «Слаты» в Иркутске можно увидеть пироги с яблоками, брусникой, вишней, клубникой, творогом, капустой, картофелем и курицей, а также три вида супа.

В семи супермаркетах тестируют продажу экокоробочек с блюдами в кляре и фритюре. 1 марта на прилавках появятся цветные пельмени из теста, окрашенного натуральными пищевыми красителями: экстрактом шпината, куркумы и свекольного сока. В начинке - говядина, куриное филе, соль, черный перец и репчатый лук.

Также покупатели продолжают проявлять интерес к продукции из категории «здоровое питание»: каши, запеканки. В дальнейшем «Слата» планирует мариновать овощи и продавать их в индивидуальной упаковке.