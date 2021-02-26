Погода в Иркутске: 26 февраля ветер до 13 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 февраля ожидается с переменной облачностью. Синоптики Иркутского Гидрометцентра говорят, что возможен небольшой снег в течение дня. Днем столбики уличных термометров в столице Приангарья покажут -9…-11. Пожалуй, омрачить прогулки на свежем воздухе сегодня сможет только ветер.

- Потоки воздуха идут с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, временами порывы до 13 м/с, - сообщают метеорологи.

Как передает Яндекс, влажность воздуха в областном центре повышенная – порядка 80%, а вот атмосферное давление в норме – оно 26 числа составляет 721 миллиметр ртутного столба.

Кстати, самое холодное 26 февраля было в 1971 году. Днем тогда приморозило до -36. Самым теплым этот день был в 2008 году, тогда воздух прогрелся до +5.

По области 26 числа - метели в южных и верхнеленских районах. Там скорость ветра достигает 15-18 м/с. Днем в территориях -9…-14, в низинах до -26.

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