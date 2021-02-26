Формовочную обрезку 500 деревьев проведут весной в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инвентаризация зеленых насаждений в Иркутске практически завершена. Теперь специалисты знают, в каком состоянии находятся те или иных деревья в городе – какие нужно будет обрезать, а какие снести. Так, этой весной и осенью формовочной обрезке подвергнут порядка 500 деревьев в областном центре. Ее проведут в скверах, парках и на бульварах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, работы планируют начать уже в марте. Специалисты уверяют, в такой процедуре нет опасности для «легких города».

- За счет обрезки уменьшается парусность кроны, снижается нагрузка на ствол дерева, равномерно располагаются ветви, - отметили в администрации Иркутска. - После обрезки просыпаются почки, они бурно начинают расти, превращаясь со временем в полноценные ветки, что впоследствии приводит к пышной кроне.

Полностью ликвидировать придется порядка 250 старых и сухих насаждений. Они будут спилены также этой весной.

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