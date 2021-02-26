На Ольхоне прошла проверка после жалоб туристов на неработающие туалеты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» накануне провели служебную проверку после жалоб гостей на закрытые туалеты вблизи вырезанных во время фестиваля ледовых скульптур на Ольхоне фигур.

Кабинки эти были изготовлены сотрудниками нацпарка и переданы организатору фестиваля для проведения массового мероприятия, которое уже завершилось. Однако, фигуры остались и поток туристов, желающих их посмотреть и запечатлеть тоже. Они то и пожаловались на закрытые дверцы.

- Туалеты в момент проведения проверки оказались заперты, а рядом расположенное пространство приведено в антисанитарное состояние, - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Сейчас организаторы привели в порядок ледовый участок, где расположены кабинки, а материалы состоявшейся проверки направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области.

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