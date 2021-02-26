Юмористы из Улан-Удэ поборются за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл". Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Трио комиков «Чива» из Улан-Удэ в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева выступят в юмористическом шоу «Comedy Баттл». Парни всерьез настроены выиграть главный приз проекта – 5 миллионов рублей. Отметим, что все три юмориста ранее играли в КВН. А теперь решили попробовать себя в жанре миниатюр и создали команду «Чива».

- Сначала у нас был дуэт, и мы решили назвать его по первыми буквами имен, - рассказывает Валерий Гуляев. – Чуть позже к нам присоединился Юра, но мы все равно оставили все, как есть. Он не обижается.

Добавим, что Юрий, Валерий и Чимит готовились к выступлению и писали шутки вместе.

- Мы выделяемся на фоне других участников нашим азиатским юмором, - говорят комики.

Поболеть за трио «Чива» из Улан-Удэ и узнать, смогут ли они выйти в следующий раунд проекта, можно 26 февраля, в 23:00.