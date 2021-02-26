Ювелирный магазин ограбили в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске удалось по горячим следам задержать преступника, который ограбил ювелирный магазин. О похищении золотого украшения стоимостью более 12 тысяч рублей, полицейским сообщила продавец ювелирного салона. Личность грабителя установили благодаря камерам видеонаблюдения, которые записали его внешность.

- Задержанным оказался 37-летний иркутянин, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Добавим, что по этой статье любителю золотых украшений грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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