Девять улиц в Октябрьском районе Иркутска остались без света из-за аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу девять улиц Октябрьского района Иркутска остались без света утром, 26 февраля. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 10.31 на улицах 25 Октября, Кожова, Коммунистическая, Красных Мадьяр, Провиантская, Седова, Советская, Трилиссера, 3 Июля, остров Юность.

Как сообщили в соцсетях Иркутской электросетевой компании, на место аварии уже выехала бригада специалистов. Сейчас проводятся восстановительные работы. Ориентировочно, свет вновь появится в домах Октябрьского района 26 февраля, к 13.30.

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