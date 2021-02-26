Каждая десятая компания в Иркутске отказалась от празднования 8 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиция отмечать 23 февраля и 8 марта в офисе, в теплой компании коллег-сослуживцев, похоже, дала трещину. Поданным сервиса зарплата.ру 11% компаний по всей стране и 9% в Иркутске отказались от этого. Косвенно тому виной, конечно, пандемия, когда контакты между людьми сокращены.

Больше всего, по данным опроса, который провел сервис, ниспровергателей традиций в журналистике, которая массово ушла на удаленку - 49%. А вот приверженцев привычного уклада гораздо больше в небольших городах с населением до 100 тысяч человек, там 96% голосуют за встречи с коллегами. В миллионниках же популярность офисных посиделок в последние годы сокращается: лидерами ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, где от весенних корпоративов уже отказались 21% и 17% соответственно. Забавно, но мужчинам идея такого праздника нравится больше - 67% "за", чем женщинам - 47%.

Настроения в компании и стремление проводить время с коллегами по работе зависят и от уровня доходов каждого. Чем он ниже, тем больше времени на посиделки и отношение к работе как к "семье". Так, те, кто получает меньше 30 тысяч более склонны к таким праздникам - 57%. А вот если доход больше 50 тысяч, то время ценится больше, а отношение к людям жестче и практичнее - уже только треть согласна общаться в личное время. Что и говорить о высокооплачиваемой категории! Здесь выделят пару часов только 7%.

Тем не менее, в 81% компаний сдают деньги на подарки сослуживцам. В Иркутске, как правило, ограничиваются суммой в 300 рублей.

По данным Зарплаты.ру в 81% российских компаний продолжают собирать деньги на подарки. В среднем каждый сотрудник сдаёт по 200-500 рублей на цветы и сладости для дам и на сюрприз мужчинам. В иркутских офисах принято собирать в среднем по 300 рублей.