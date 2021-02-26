Больше 600 человек остались без холодной воды в Шелеховском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В поселке Большой Луг в Шелеховском районе Иркутской области сегодня, 26 февраля, произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без питьевой воды остались 638 человек, проживающих в 91 частном доме.
- Восстановительные работы идут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – В них задействованы шесть человек на трех спецмашинах.
Время возобновления подачи холодной воды не сообщается. Как отмечают спасатели, в поселке работают 12 водозаборных колонок, также на время устранения коммунальной аварии организован подвоз воды.
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