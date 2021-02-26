3 марта в Иркутской области завоют сирены и включатся громкоговорители. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Третьего марта жителям Иркутской области предстоит услышать вой сирен. Включатся и громкоговорители. Словом, должны сработать все системы оповещения, приготовленные на экстренный случай. Пугаться этого не нужно, так и должно быть.

- 3 марта с 10 до 12 часов в населенных пунктах области будут включаться электросирены и уличные громкоговорители, определенная информация будет передаваться по радио и телевидению, - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области. - Затем аппаратуру оповещения приведут в исходное состояние. Граждан просят не беспокоиться и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.

Кроме проверки работоспособности систем, приготовленных на случай ЧС, также выяснят, какие ресурсы операторов связи и телекомпаний могут использоваться передвижным образом. Ревизию будет проводить специально созданная комиссия.