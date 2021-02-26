Театр кукол "Аистенок" 27 февраля открывается после перерыва из-за коронавируса

Театр кукол "Аистенок" 27 февраля покажет спектакль "Слоненок пошел учиться". Фото: сайт правительства Иркутской области.

Ограничения в Приангарье постепенно снимаются. Одно из долгожданных событий - открытие театров после долгого простоя. Так, 27 февраля в Иркутске распахнет двери для зрителей театр кукол «Аистенок». Детишкам в возрасте 4-10 лет покажут премьеру - веселый музыкальный спектакль по мотивам сказок «Слоненок пошел учиться».

- Спектакли февраля и марта будут проходить на малой сцене, которая располагается в специальном шатре, развернутом в фойе. Важно не создавать сразу после открытия большого зрительского потока и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, - отметил директор театра Андрей Стрельцов.

Ну а большая сцена откроется в апреле. Зрителям покажут премьеры, созданные еще в прошлом году: детские спектакли «Крошка Енот» и «Карлик Нос», над постановкой которого работали приглашенная группа из Московского детского камерного театра кукол.