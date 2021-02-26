Выступления оркестра Мариинского театра в Иркутске перенесут из-за травмы Валерия Гергиева Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В программе фестиваля «Звезды на Байкале» произошли изменения. Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев не может приехать в Иркутск, так как он получил травму. Какую именно - не уточняется. По этой причине оркестр театра не выступит на концертах в нашем городе, запланированных на 27 и 28 февраля.

- Приобретенные билеты на 27 и 28 февраля 2021 года действительны, - объясняют в пресс-службе Иркутского музыкального театра имени Загурского. - Выступления оркестра Мариинского театра перенесены, о датах будет объявлено дополнительно.

Так что ценители музыки смогут послушать оркестр позже.

Ну а пока обновилась программа фестиваля. В оба этих дня, в субботу и в воскресенье, в 19.00 состоятся гала-концерты под названием «Денис Мацуев и друзья». Для публики сыграет великий пианист и другие музыканты.

КОНКРЕТНО

Обновления в афише "Звезд на Байкале"

27 февраля, 19-00

Гала-концерт «Денис Мацуев и друзья»:

Денис Мацуев (фортепиано)

Ярослава Симонова (вокал)​

Андрей Иванов (контрабас)

Александр Зингер (ударные)

Борислав Струлёв (виолончель)

Екатерина Мочалова (домра)

Анастасия Тюрина (балалайка)

Виталий Головнёв (труба)

Елисей Мысин (фортепиано)

Аркадий Шилклопер (валторна)

28 февраля, 19-00

​Гала-концерт «Денис Мацуев и друзья»:

Денис Мацуев (фортепиано)

Аида Гарифуллина(сопрано)

Ильдар Абдразаков(бас)

Сергей Догадин (скрипка)

Нарек Ахназарян (виолончель)

Борислав Струлёв (виолончель)

Елисей Мысин (фортепиано)

Андрей Иванов (контрабас)

Александр Зингер (ударные)

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По вопросам возврата билетов можно обращаться по телефонам 34-21-31, 203-873, 203-886.