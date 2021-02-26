В Иркутске водитель автобуса №80 протащил зажатого в дверях пассажира по земле

Водитель автобуса Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске очевидцы сняли на камеру видеорегистратора то, как водитель автобуса, который не заметил зажатого в дверях пассажира, протащил его несколько метров по земле. После того, как мужчина отцепился, он сам поднялся и пошел в одну сторону, а водитель автобуса, как ни в чем не бывало, поехал в другую. Видеозапись опубликовали в соцсетях, где ее увидели полицейские. Инспекторы ГИБДД уже нашли нарушителя и пригласили его в отдел.

- Это был водитель автобуса 80-го маршрута, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказалось, он начал движение, не убедившись в безопасности своих пассажиров.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, а также ищут того самого пассажира, который перенес, пожалуй, самую экстремальную поездку в своей жизни.

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