Суд обязал иркутский ФК «Зенит» выплатить футболистам долг по зарплатам в 4 миллиона рублей. Фото: Татьяна ГЛЮК

Прокуратура Ленинского района Иркутска озвучила результаты проверки в футбольном клубе «Зенит». Напомним, из-за сложной финансовой ситуации, футболисты и персонал команды уже несколько месяцев не получают зарплату. Более того, есть вероятность, что зенитовцы не смогут доиграть весеннюю часть сезона Первенства России.

- Выяснилось, что долг перед 22 работниками клуба составляет 4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Чтобы защитить права сотрудников и игроков футбольного клуба, прокурор района направил мировому судье Ленинского округа 22 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты, а также денежной компенсации за задержку зарплаты.

Уже известно, что мировой суд удовлетворил требования в полном объеме, выданы судебные приказы на всю сумму задолженности. Теперь прокуратура будет контролировать выплату всего долга.

Напомним, об очередных трудностях в клубе, директор иркутского «Зенита» Александр Ковалев рассказывал корреспонденту «КП»-«Иркутск» еще в сентябре 2020 года. На тот момент деньги футболисты не видели три месяца.

И такие финансовые трудности преследуют нашу команду на протяжении уже нескольких последних лет. Например, в январе 2020 года профессиональным игрокам даже пришлось подрабатывать таксистами. (Подробности)

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