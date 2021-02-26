Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова покинула пост. Фото: kobzevnasvyazi в "Инстаграме".

Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова покинула пост, который возглавляла с 2012 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы региона Игоря Кобзева в "Инстаграме".

- Последние два года стали настоящим испытанием профессионализма. Сначала паводки в Тулуне и Нижнеудинске. Тогда нужно было оперативно решать проблемы людей, потерявших работу, - сообщается в аккаунте kobzevnasvyazi. - Новый удар - пандемия и резкий рост безработицы. И здесь Наталья Владимировна показала себя как грамотный и эффективный руководитель.

Добавляется, что за время пандемии больше 130 фирм получили поддержку, чтобы работу не потеряли около 1,5 человек. А 100 тысячам безработных выплатили около 3,5 миллиардов рублей.

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра, станет известно позже.