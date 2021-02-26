Пожар в детской школе-интернате №8 произошел в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в детской школе-интернате №8 для незрячих и слабовидящих детей произошел вечером 26 февраля в Иркутске. Сотрудники учреждения вывели 18 ребят и эвакуировались сами. Всего из здания вышли 26 человек.

- На момент прибытия первых пожарных на третьем этаже наблюдалось плотное задымление, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - В одном из помещений горела мебель. В 20.11 пожар ликвидирован на площади 1,5 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших при пожаре в детской школе-интернате нет.

Специалисты предполагают, что здание загорелось из-за замыкания электропроводки. Сотрудники МЧС проведут доследственную проверку и выяснят, кто виновен в этом ЧП.

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